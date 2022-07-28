В Тель-Авиве пройдет крупнейшая в мире оздоровительная конференция

В ноябре 2022 года в Израиле пройдет крупная оздоровительная конференция, в которой примут участие предприниматели и руководители в таких областях, как медицинские технологии, красота и спа, технологии питания, фитнес и гостиничный бизнес.
Об этом сообщает издание Times of Israel.
Известно, что мероприятие дважды переносилось из-за пандемии коронавирусной инфекции. Конференция GWS пройдет в отеле Hilton.
Главный креативный директор и исполнительный директор GWS Нэнси Дэвис отметил, что Тель-Авив является технологической столицей Израиля и домом для множества компаний и стартапов в сфере здоровья и хорошего самочувствия, поэтому именно он был выбран для проведения мероприятия.
По его словам, пандемия «разбудила» заняться своим здоровьем, потому что это когда-то узкое понятие, стало основой для множества вертикалей, включая фитнес, здоровое питание, здоровье на рабочем месте, психическое здоровье, туризм и путешествия, а также недвижимость.
«Курсор» писал ранее, что сегодня, 28 июля, медицинский центр «Ихилов» в Тель-Авиве торжественно открыл больницу скорой медицинской помощи имени Сильвана Адамса, которая стала одной из самых больших в мире.
Еще мы писали, что американская исследовательская компания Startup Genome поставила Тель-Авив на седьмое место в ежегодном обзоре лучших в мире экосистем для стартапов.