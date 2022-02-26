Украинский Чернигов готовится к уличным боям

Мэр призвал неравнодушных черниговцев прибыть в место дислокации территориальной обороны и обратиться к командирам с просьбой выдать оружие и защищать город с оружием в руках.

В украинском городе Черников жителей попросили готовиться к уличным боям.

Об этом местных жителей попросил городской голова Чернигова Владислав Атрошенко в своем видеообращении.

Он призвал жителей готовить зажигательные смеси.

Кроме того, он призвал неравнодушных людей прибыть на место дислокации территориальной обороны города и попросить командиров выдать им оружие.

Он сказал, что на месте людям все объяснят, что надо делать. Также он попросил приносить продукты питания для бойцов территориальной обороны.

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