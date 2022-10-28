В Тель-Авиве прошли акции протеста: людей собрали не политики

Израиль гораздо сильнее других стран может пострадать из-за глобального потепления. Нам угрожает резкое увеличение числа опасных волн жары, при этом усиливается вероятность кратковременных сильных дождей, наводнений и повышения уровня моря.

В Тель-Авиве прошли масштабные протестные акции, организованные природоохранными группами. Тысячи людей вышли на улицы, протестуя из-за надвигающегося глобального климатического кризиса.

Об этом сообщает Haaretz.

Экологи обеспокоены тем, что политики игнорируют серьезную проблему, хотя она может ощутимо затронуть страну.

Марш проходит в преддверии конференции ООН по изменению климата COP27, которая пройдет в египетском Шарм-эль-Шейхе. Ее проведение намечено через девять дней.

Активист из Биньямина, 43-летний Нир Давидзада сообщил: «Мы здесь, чтобы напомнить политикам, что климатический кризис уже здесь, что есть только узкое окно возможностей, чтобы справиться с кризисом и подготовиться к катастрофам, которые уже невозможно остановить».

«Эта тема вообще ничего не обсуждается политиками, кроме единичных случаев», — добавил он.

Для Израиля могут быть серьезные последствия из-за потепления, поскольку здесь процессы идут в два раза быстрее, чем в среднем по миру. Страну ожидает резкое увеличение числа опасных волн жары, на фоне сокращения общего годового количества осадков. Также повышается опасность кратковременных, но сильных дождей, наводнений и повышения уровня моря.

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Напомним, борьба за спасение экологии может обернуться ресурсным кризисом.