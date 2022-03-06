В Западной Галилее 30-летний мужчина захлебнулся в бассейне

Мужчина захлебнулся в частном бассейне в доме регионального совета Маале-Йосеф в Западной Галилее. К счастью, бригада МАДА вовремя прибыла на место инцидента и оказала ему медицинскую помощь.

30-летний мужчина утонул в субботу, 5 марта, в частном бассейне дома в региональном совете Маале-Йосеф в Западной Галилее. На место прибыли бригады МАДА, которые оказали ему медицинскую помощь.

Об этом передают журналисты N12.

Согласно заявлению МАДА, его состояние тяжелое, он без сознания.

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