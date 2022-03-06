В Западной Галилее 30-летний мужчина захлебнулся в бассейне

30-летний мужчина утонул в субботу, 5 марта, в частном бассейне дома в региональном совете Маале-Йосеф в Западной Галилее. На место прибыли бригады МАДА, которые оказали ему медицинскую помощь.
Об этом передают журналисты N12.
Согласно заявлению МАДА, его состояние тяжелое, он без сознания.
Также Курсор писал, что в Иерусалиме в районе Львиных ворот арабский террорист попытался нанести ножевые ранения израильтянину. Нападающий был нейтрализован.
Еще Курсор сообщал, что работник израильского аэропорта Бен-Гурион отстранен от работы после того, как размахивал украинским флагом перед российским самолетом вблизи взлетно-посадочной полосы.
Напомним также, что не так давно арабы открыли огонь по солдатам ЦАХАЛа. В ходе оперативных действий сил безопасности, арабские террористы открыли огонь по нашим солдатам, в следствии чего началась перестрелка. К счастью, жертв среди наших солдат нет.
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