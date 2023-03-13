В Тель-Авиве закрыли сеть интимных салонов, принадлежавших экс-чемпионке Гнездиловой

Амихай Эшед, командующий полицией Тель-Авивского округа, подписал административные приказы о закрытии публичных домов в районе Неве-Шеанан в южном Тель-Авиве.

Об этом пишет «Детали«.

Сотрудники полиции, усиленные подразделением МАГАВа, провели операцию в районе и закрыли 11 притонов на улицах Эрлингер и Гдуд ха-Иври. Работники социальных служб и сотрудницы ассоциации «Салит», занимающиеся реабилитацией женщин, которые были вынуждены заняться проституцией и хотят вырваться из порочного круга, также приняли участие в рейде.

Напомним, в июне 2020 года была задержана Светлана Гнездилова и ее супруг, которым было предъявлено обвинение в вербовке девушек из стран СНГ для занятий проституцией в Израиле. По версии следствия, организаторы платили посредникам 1 тысячу долларов за каждую девушку, которую они доставляли в Израиль. Кроме того, Гнездилова была обвинена в том, что она скрывала доходы на миллионы шекелей.

2 марта мировой суд Тель-Авива вынес обвинительный приговор израильской спортсменке Светлане Гнездиловой, управлявшей сетью публичных домов. По обвинению, бывшая чемпионка мира в легкой атлетике переделала частные квартиры в публичные дома, которые замаскировала под массажные салоны. По мнению следствия, каждый «массажный кабинет» имел «дежурную», которая в течение 12-часовой смены обслуживала до 20 клиентов. Также силовики считают, что в преступной деятельности участвовал и муж спортсменки Вячеслав. Предполагается, что свои доходы они легализовали через фирму по аренде недвижимости. Так, суд признал Гнездилову виновной по всем предъявленным силовиками статьям.