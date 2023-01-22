В Тель-Авиве запускают новый проект по аренде автомобилей

В Тель-Авиве запускают новый проект автомобилей общего пользования Share, с помощью которого граждане смогут взять машину в аренду на почасовой или посуточной основе. Этот проект представила компания Shlomo Sixt, победившая в тендере мэрии.

Речь идет о дополнительной услуге к проекту Auto Tel, который в основном предназначен для краткосрочной аренды автомобилей в черте города.

Проект функционирует в 80 израильских городах, и позволяет с помощью специального приложения выбрать подходящий для клиента автомобиль с предварительной регистрацией. В Тель-Авиве первое время пользователям предложат на выбор 100 машин, они будут расположены в ряде стратегически важных мест, которые определит муниципалитет. Пользователи должны будут вернуть транспортное средство на ту парковку, откуда его взяли.

Стоимость использования автомобилей составляет 79 шекелей за первые 3 часа, а далее взимается почасовая оплата в размере около пяти шекелей. В стоимость аренды включена цена бензина и страховки. Проект также позволит молодым водителям в возрасте от 18 лет и старше со стажем от года арендовать автомобиль за дополнительную плату.

«Курсор» писал ранее, что американский потребительский гигант Consumer Reports опубликовал результаты своего ежегодного исследования удовлетворенности новыми автомобилями.

Еще мы писали, что американский производитель Tesla начал снижать цены на свои электромобили, при чем не только в Израиле, но и других странах. С чем это связано представители компании не сообщили.

Напомним, что самой продаваемой машиной в нашей стране с начала 2022 года стал Hyundai. За 11 месяцев было продано 42 327 автомобилей этой марки, хотя этот показатель ниже, по сравнению с позапрошлым годом.