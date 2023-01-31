В Тель-Авивском университете прошла акция в поддержку терроризма

«Студенты, которые проводят демонстрации в пользу террористов, должны быть немедленно удалены», — требуют активисты Им Тирцу.

В понедельник арабские студенты устроили митинги у входа в Тель-Авивский университет. Они выразили поддержку террористам, которые были ликвидированы ЦАХАЛом в Дженине.

Студенты размахивали палестинскими флагами и призывали к насилию.

Они скандировали: «Во имя сильного национального единства мы не остановимся, даже если каждый день будет тысяча похорон, из Яффо вышла декларация интифады и победы».

«О шахид, ложись, ложись, мы продолжим бой, ворота Храмовой горы сделаны из стали, и мы не откроем их. О поселенец, ты трус, Дженин невозможно победить, от реки до моря Палестина будет свободна». «Слушайте, сионисты, слушайте, Палестина не сдастся, на улицы, революционеры, подожгите улицы».«Духом и кровью мы искупим Палестину!»

Перед ними собрались несколько десятков студентов из «Движения Им Тирцу», размахивая израильскими флагами. Шай Розенгартен, национальный координатор кампуса Им Тирцу, заявил: «Студенты, которые проводят демонстрации в пользу террористов, должны быть немедленно удалены; это опасная для жизни ситуация для студентов».

Член Кнессета Альмог Коэн вступил в конфронтацию с протестующими и попытался схватить флаг ООП. Йосеф Хадад также присутствовал и протестовал вместе со студентами Им Тирцу.

Израильские активисты перед протестом обратилась к ректору университета и попросили не допустить проведения протеста, даже несмотря на то, что он проходил за воротами университета. Университет призвал студентов не проводить акции протеста, призывающие к насилию.

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