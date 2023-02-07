В ЦАХАЛе объяснили, как ливанец попал на территорию Израиля

В Армии обороны Израиля прокомментировали инцидент с проникновением гражданина Ливана на территорию страны. В ведомстве заявили, что причиной тому стали человеческие и технические ошибки. В предварительном расследовании ЦАХАЛа говорится, что ливанца пропустили на израильскую территорию из-за ошибок, допущенных из-за плохих погодных условий. Ошибки отфильтровывались как через механизмы отчетности, так и через механизмы сбора данных. Также в ведомстве считают, что у …

В Армии обороны Израиля прокомментировали инцидент с проникновением гражданина Ливана на территорию страны. В ведомстве заявили, что причиной тому стали человеческие и технические ошибки.

В предварительном расследовании ЦАХАЛа говорится, что ливанца пропустили на израильскую территорию из-за ошибок, допущенных из-за плохих погодных условий. Ошибки отфильтровывались как через механизмы отчетности, так и через механизмы сбора данных. Также в ведомстве считают, что у нарушителя могут быть психические и эмоциональные проблемы, поскольку за последние 20 лет он неоднократно пересекал границу.

Как отметили в Армии обороны, выводы являются предварительными, а расследование инцидента продолжается. Также в ЦАХАЛе примут меры, чтобы в дальнейшем подобные ситуации в Израиле не повторялись.

Напомним, в конце января гражданин Израиля перелез через забор на израильской границе возле ливанской деревни Жайра, через границу от бедуинской израильской деревни Арамша. Там его задержали местные службы. Мужчину арестовали, после чего его допросила ливанская разведка. Силы обороны Израиля заявили, что ведут переговоры о его освобождении с ливанской стороной через посредников, поскольку формально две страны остаются в состоянии войны.

Также «Курсор» писал о том, что ЦАХАЛ может нанести сокрушительный удар по ядерной программе Ирана. Командующий Армии обороны Израиля Авив Кохави предупредил, что, если разразится новая война с «Хизбаллой», наши военные отправятт Ливан на 50 лет назад с помощью того, что он назвал «волнами огневой мощи».