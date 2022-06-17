Военный аэростат Израиля рухнул на территории сектора Газа

Израильские военные открыли предупредительный огонь в районе КПП «Эрез», пытаясь отогнать жителей Газы от упавшего аппарата. По сообщениям медиа, в этой местности была объявлена воздушная тревога.

Аэростат ЦАХАЛа оторвался от креплений и упал на севере сектора Газа.

Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

К счастью, нет опасности того, что ценная информация попадет в руки террористов ХАМАСа. Примечательно, что местные пропалестинские СМИ сообщают, что боевики смогла захватить аэростат вместе с шестью камерами для наблюдения и датчиками. Аппарат якобы передали инженерам.

Израильские военные попытались отогнать местных жителей от упавшего аппарата. Пришлось открыть стрельбу в районе КПП «Эрез». В этой местности, как сообщается, прозвучала воздушная тревога.

Также сообщается, что террористы ХАМАСа выпустили по местности две ракеты, предположительно, чтобы уничтожить остатки аэростата.

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Кроме того, Курсор писал, что между сторонниками ХАМАСа и палестинцами произошли столкновения.

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