В ЦАХАЛе сделали заявление касаемо беспилотника Shoval, потерпевшего крушение на юге

ЦАХАЛ вернет в строй беспилотник Shoval после крушения.

В среду ЦАХАЛ объявил, что вернет в строй беспилотники Shoval (Hermes-1) после того, как они были остановлены в начале ноября после крушения на юге Израиля.

В последние недели на беспилотниках проводились различные ремонты и испытания.

Напомним, что беспилотник Shoval (Hermes-1) , принадлежащий ЦАХАЛу, потерпел крушение на юге Израиля 9 ноября, сообщила тогда пресс-служба ЦАХАЛа.

Пострадавших в результате инцидента не было. Израильские силы прибыли на место происшествия, чтобы забрать разбившееся судно.

Инцидент расследовался группой экспертов, и все беспилотники Shoval в Армии обороны Израиля были отключены до завершения расследования.

За последние месяцы по всему Израилю разбилось несколько дронов и квадрокоптеров ЦАХАЛа.

В октябре упал беспилотник ЦАХАЛа Skylark.

В сентябре беспилотник ЦАХАЛа упал в Средиземном море недалеко от границы с Ливаном из-за технической неисправности. Эта модель беспилотника была остановлена ​​во время расследования этого инцидента.

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