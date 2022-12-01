В ЦАХАЛе сделали заявление касаемо беспилотника Shoval, потерпевшего крушение на юге

В среду ЦАХАЛ объявил, что вернет в строй беспилотники Shoval (Hermes-1) после того, как они были остановлены в начале ноября после крушения на юге Израиля.
В последние недели на беспилотниках проводились различные ремонты и испытания.
Напомним, что беспилотник Shoval (Hermes-1) , принадлежащий ЦАХАЛу, потерпел крушение на юге Израиля 9 ноября, сообщила тогда пресс-служба ЦАХАЛа.
Пострадавших в результате инцидента не было. Израильские силы прибыли на место происшествия, чтобы забрать разбившееся судно.
Инцидент расследовался группой экспертов, и все беспилотники Shoval в Армии обороны Израиля были отключены до завершения расследования.
За последние месяцы по всему Израилю разбилось несколько дронов и квадрокоптеров ЦАХАЛа.
В октябре упал беспилотник ЦАХАЛа Skylark.
В сентябре беспилотник ЦАХАЛа упал в Средиземном море недалеко от границы с Ливаном из-за технической неисправности. Эта модель беспилотника была остановлена во время расследования этого инцидента.
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