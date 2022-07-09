В ЦАХАЛе выступили за прекращение переговоров с Ливаном по поводу спора о морской границе

Ливан, переживающий экономический кризис с конца 2019 года, рассматривает находящиеся в месторождении Кариш ресурсы как потенциальный выход из сложившейся ситуации.

Израильские военные чиновники выступают за прекращение переговоров с Ливаном по поводу спора о морской границе.

Об этом пишет Times of Israel.

Так, Силы обороны Израиля рекомендовали приостановить переговоры после попыток террористической группировки «Хизбалла» атаковать беспилотниками по газовому месторождению Кариш.

Правительство отклонило это предложение, так как был, судя по всему, достигнут прогресс в переговорах с Ливаном.

Отметим, что спор о морских границах между двумя странами продолжается уже несколько лет.

Ранее наш сайт сообщал, что США заявляют о прогрессе в соглашении о морской границе между Израилем и Ливаном. Посол США по вопросам энергетики Амос Хохштейн в минувшие выходные провел переговоры с переговорной группой министерства энергетики Израиля, обсудив предложения, полученные им от руководства Ливана во время поездки в Бейрут в начале этого месяца.

Кроме того, редакция Курсора писала, что министры одобрили жилищные субсидии для ветеранов армии Южного Ливана, проживающих в Израиле.

Еще напомним, что Хизбалла в очередной раз пригрозила Израилю большой войной. Заместитель генерального секретаря террористической организации Хизбалла шейх Наим Касем заявил, что его боевики готовы противостоять «любой агрессии».