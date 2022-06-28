Минобороны начало строительство бомбоубежищ у границы с Ливаном

Минобороны запустило проект «Северный щит», в рамках которого к частным домам будут добавлены бомбоубежища в тех районах, где дома строились без них.

Министерство обороны объявило во вторник утром, что десятки домов у границы с Ливаном обзаведутся бомбоубежищами в рамках программы Министерства обороны по обновлению домов, построенных в 1970-х годах, без защитной инфраструктуры.

Проект начался в городе Шломи на севере Израиля. В нем немедленно начали ремонтировать дома.

Инженерно-строительное подразделение Минобороны также недавно объявило тендер на строительство еще 110 убежищ в кибуце Мисгав Ам.

Сообщается, что инициатива распространяется на 12 городов и около 1000 домохозяйств недалеко от ливанской границы.

Ранее Курсор писал, что Кнессет распустят к полуночи среды, 29 июня. Коалиция и оппозиция достигли ряда договоренностей касательно законопроекта о роспуске Кнессета и проведении выборов.

Курсор также сообщал, что Бени Ганц заявил, что «я сделаю все, чтобы не допустить альтернативного правительства Нетаниягу». Министр обороны уверен, что новая коалиция под руководством Нетаниягу — это худший вариант для Израиля, и он намерен «сделать все, чтобы предотвратить это».

Еще стало известно, что ультраортодоксы готовы сотрудничать с Бени Ганцем. Высокопоставленные члены «Яадут а-Тора» и ШАС заявили, если Биньямин Нетаниягу не сможет получить 61 место, то огни готовы предложить ротационное правительство Бени Ганцу.