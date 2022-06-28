США заявляют о прогрессе в соглашении о морской границе между Израилем и Ливаном

Госдепартамент заявляет, что недавние переговоры посланника по энергетике со сторонами сократили разногласия между ними, и добавляет, что участие США продолжится в ближайшие недели.

Администрация Байдена заявила в понедельник, что недавние встречи, проведенные ее посланником по энергетике с израильскими и ливанскими официальными лицами, привели к прогрессу в разрешении давнего спора о морских границах между соседними странами.

Посол США по вопросам энергетики Амос Хохштейн в минувшие выходные провел переговоры с переговорной группой министерства энергетики Израиля, обсудив предложения, полученные им от руководства Ливана во время поездки в Бейрут в начале этого месяца.

«Обмены были продуктивными и способствовали уменьшению разногласий между двумя сторонами, — говорится в заявлении Госдепартамента в понедельник. — Соединенные Штаты продолжат взаимодействие со сторонами в ближайшие дни и недели».

Израиль и Ливан не имеют дипломатических отношений и технически находятся в состоянии войны. Каждая из них заявляет, что около 860 квадратных километров (330 квадратных миль) Средиземного моря находятся в пределах их исключительных экономических зон.

США безуспешно пытались выступить посредниками между сторонами на протяжении более десяти лет, при этом последние три администрации направляли в регион послов с той же задачей. Уроженец Израиля Хохштейн играл такую ​​же роль во время администрации Обамы.

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