В центре Израиля остановлено движение поездов: озвучена причина

Стало известно о внезапной остановке всего движения поездов в центральной части Израиля.

Железнодорожные станции в центральной части Израиля и в регионе Шарон временно закрыты после масштабного отключения электроэнергии, которое привело к внезапной остановке всего движения поездов в этом районе, сообщили Израильские железные дороги в четверг утром.

Израильские железные дороги подтвердили, что все операции на станциях Раанана, Ход-ха-Шарон, Кфар-Саба, Петах-Тиква, Рош-ха-Аин и Бней-Брак временно приостановлены до восстановления подачи электроэнергии.

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