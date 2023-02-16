В центре Израиля остановлено движение поездов: озвучена причина

Железнодорожные станции в центральной части Израиля и в регионе Шарон временно закрыты после масштабного отключения электроэнергии, которое привело к внезапной остановке всего движения поездов в этом районе, сообщили Израильские железные дороги в четверг утром.
Израильские железные дороги подтвердили, что все операции на станциях Раанана, Ход-ха-Шарон, Кфар-Саба, Петах-Тиква, Рош-ха-Аин и Бней-Брак временно приостановлены до восстановления подачи электроэнергии.
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