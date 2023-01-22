В центре Тель-Авива, где образовался провал, возобновили движение

В ночь на воскресенье, 22 января, на улице Алленби в Тель-Авиве спустя несколько часов закончились строительно-инженерные работы на дороге, где образовался большой провал. Движение транспорта было возобновлено.

Воронка площадью в 2 квадратных метра и глубиной до 5 метров образовалась недалеко от района, где проводятся инженерные работы по прокладке трамвайного полотна. К счастью, никто не пострадал.

Сотрудники полиции, прибывшие на место, обгородили опасный участок дороги и просили водителей выбирать альтернативные варианты маршрутов.

«Курсор» писал ранее, что 14 января утром на улице в центре города Ход ха-Шарон образовалась воронка, куда угодила машина. По данным полиции, провал стал «результатом неисправности в инфраструктуре подземных вод».

Еще мы писали, что участники дорого движения зафиксировали повреждение в районе развязки Дерех Хагана в Тель-Авиве. На шоссе неожиданно для многих водителей образовалась крупная воронка. Движение автомобилей вскоре восстановили, но представители министерства транспорта решили убедиться, что передвижение безопасно.

Напомним, в сентябре на трассе Аялон в районе съезда ха-Шалом в южном направлении произошел обвал асфальта. В результате инцидента пять рядов в южном направлении пришлось перекрыть. Обрушение дорожного покрытия произошло из-за работ компании «Азриэли», которая вела строительство рядом с трассой.