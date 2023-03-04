В Цфате задержали мужчину, который разбил 38 автомобилей

В субботу, 4 марта, в Цфате сотрудники полиции арестовали мужчину, принимающего наркотики, который подозревается в актах вандализма в отношении 38 автомобилей в трех разных местах города.

Об этом пишет издание News.walla.

Предыстория инцидента неизвестна, как и мотивы задержанного. Завтра, 5 марта, в магистратском суде Кирьят-Шмоны состоится слушание по поводу продления срока его содержания под стражей.

Полиция выясняет детали происшествия.

«Курсор» писал ранее, что в полиции Израиля объявили о распродаже престижных марок автомобилей, которые били конфискованы во время рейдов. Сотрудники правоохранительных органов забрали машины у налоговых уклонистов и неплательщиков налогов.

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Напомним, что в Умм-эль-Фахме произошел взрыв автомобиля, в результате чего получили ранения двое мужчин. Один из пострадавших — в тяжелом состоянии. Медики оказали им помощь на месте происшествия, после чего госпитализировали в больницу «Эмек».

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