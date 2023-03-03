Житель центра Израиля вытолкал жену из автомобиля на ходу: подробности

В мировой суд Реховота подали обвинительное заключение против жителя центра за то, что он причинил своей бывшей супруге телесные повреждения, в частности вытолкал ее из автомобиля на ходу.

Об этом сообщает Mynet.

В салоне машины также находилась дочь пары. Согласно материалам дела, супруги проходили бракоразводный процесс и в день инцидента возвращались домой, где женщина намеревалась собрать свои вещи для переезда. Но в дороге между ними возникла ссора, в ходе которой обвиняемый выехал на обочину и начал выталкивать жену из машины, но она схватилась за ремень. Автомобиль протащил ее несколько метров по дороге.

Подсудимый уехал с места инцидента, увозя находящуюся в салоне девочку, и оставил бывшую жену на дороге. Женщина получила травмы и обратилась за медицинской помощью, а позже обратилась в суд.

«Курсор» писал ранее, что окружной суд в Лоде приговорил к 9,5 года анестезиолога Асафа Карпеля за то, что он пытался убить мужа своей коллеги, в которую был безответно влюблен.

Еще мы писали, что директор частного детского сада в Реховоте приговорен к 32 месяцам тюремного заключения за то, что вместе с бывшей супругой причинили телесные повреждения 8-месячному ребенку, а также нарушили свои профессиональные обязанности и совершили попытку помешать расследованию сотрудников полиции.

Напомним, что суд в Тель-Авиве вынес приговор жителю Холона Мандефро Алазу, который жестоко убил свою супругу на глазах у двоих общих детей. Его приговорили к пожизненному заключению.