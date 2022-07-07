В тюрьме «Ницан» скончался заключенный

По факту его смерти начато расследование. Релевантные источники не высказали пока никаких соображений на предмет того, носит ли эта смерть криминальный характер.

В своей камере в тюрьме «Ницан» в Рамле скончался следственный заключенный. Его нашли без признаков жизни 7 июля, в четверг.

В камеру к заключенному немедленно отправили тюремные медики и парамедики МАДА. Они пытались реанимировать заключенного, однако у них ничего не вышло. Пришлось констатировать его смерть на месте.

СМИ сообщают, что скончавшийся является жителем Ашкелона 1966 года рождения. Его обвинили в поджоге. Примечательно, что впервые он попал в тюрьму еще в 2019 году.

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Кроме того, Курсор писал, что спасатели достали отца и дочь из колодца в районе Пардес-Ханны. Сообщается, что четырехлетняя девочка получила при падении травмы средней тяжести в области живота и ног. А вот ее 37-летний отец, к счастью, отделался легкими травмами.

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