В Умани после праздничной молитвы скончался израильтянин - появились подробности

С начала паломничества за медицинской помощью обратились более 1000 человек.

Поездка в украинский город Умань на празднование Рош ха-Шана закончилась для 55-летнего жителя Нетивота трагично. Мужчина после молитвы почувствовал себя плохо и потерял сознание на глазах у своих детей.

Об этом пишет 9tv.

Инцидент произошел возле входа в мемориальный комплекс, где похоронен раввин Нахман. Очевидцы сразу же позвонили медикам, которые пытались реанимировать мужчину, но, к сожалению, безуспешно.

Представитель организации "Ихуд ацала" в Умани Нафтали Рабинович рассказал, что бригада "скорой" помощи сразу выехала на место, когда получила сообщение о потерявшем сознании мужчине. Чтобы запустить его сердце, помимо других мер, они использовали дефибриллятор, но процедуры не увенчались успехом и медики были вынуждены констатировать его смерть.

Сейчас организация вместе с сотрудниками нашего МИДа проводит организационные работы по отправке тела паломника в Израиль.

В украинском отделении службы "Ихуд ацала" уточнили, что за период празднования Рош ха-Шана за медицинской помощью обратились более 1000 еврейских паломников.

"Курсор" писал ранее, что несколько израильтян были арестованы в Украине за преступления, связанные с наркотиками, когда они направлялись в Умань.

Еще мы писали, что в Умани в преддверии Рош ха-Шана тысячи хасидов провели молебен за мир в Украине.

Напомним, что семь израильтян были задержаны в Украине по дороге в Умань. Аресты были проведены по двум разным эпизодам.