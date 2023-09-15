В Умани тысячи хасидов провели молебен за мир в Украине

Около полудня паломники остановились и повторяли молитву, звучавшую из громкоговорителей на улицах города.

В Умани в преддверии Рош ха_Шана тысячи хасидов провели молебен за мир в Украине.

Об этом сообщают местные паблики.

Отмечается, что около полудня паломники остановились и повторяли молитву, звучавшую из громкоговорителей на улицах города.

Ранее Курсор информировал о том, что в нынешнем году на празднование Рош ха-Шана украинский город Умань посетит около 35 тысяч людей. Об этом сообщил главный раввин Киева Йонатан Маркович. Он также рассказал, что к могиле Рабби Нахмана едут не только брацлавские хасиды – это паломничество популярно у многих нерелигиозных граждан Израиля, Франции, США и у религиозных сионистов.

"Считаю, что поездка в Умань является важным опытом для всех, кто интересуется хасидизмом или еврейской культурой. Это возможность увидеть, как религия и культура могут объединить людей из разных уголков мира", - отметил раввин Маркович.

Как сообщал Курсор, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу обратился к израильтянам с поздравлением по случаю праздника Рош ха-Шана. В своем обращении глава правительства пожелал всем нам "больше единства в народе и меньше раскола внутри нас".

Также мы писали о том, что раввина Берланда не пропустили в Украину для празднования Рош ха-Шана в Умани.