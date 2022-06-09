«Жестокое насилие»: в Восточном Иерусалиме напали на полицейских в нерабочее время

Полиция была развернута в палестинском районе Иссавия в Восточном Иерусалиме поздно вечером в среду и рано утром в четверг после того, как там было совершено нападение на двух дежурных офицеров, а у одного из них на короткое время украли пистолет.
Офицеры открыли огонь в многолюдном жилом районе, чтобы отразить нападение, в ходе которого один полицейский получил легкие ранения. Подозреваемые оставались на свободе по состоянию на 2 часа ночи четверга, хотя украденное огнестрельное оружие было обнаружено.
Двое полицейских находились в машине без опознавательных знаков с еще одним пассажиром возле въезда в Иссавию примерно в 23:15, когда на них напали с «жестоким насилием», сообщила полиция.
Нападавшие бросали камни в машину и стреляли перцовым баллончиком в полицейских и другого пассажира, преследуя их в соседнем районе Френч-Хилл.
«Полиция, опасаясь за свою жизнь, открыла огонь в воздух, пытаясь обезвредить нападавших, которые затем скрылись с места происшествия», — говорится в заявлении полиции.
По данным полиции, офицер, которому требовалась медицинская помощь, был ранен перцовым баллончиком и брошенными в него камнями.
Автомобиль, в котором они ехали, получил серьезные повреждения. На видео с места происшествия видно, что все стекла машины разбиты, а на лобовое стекло упирается большой шлакоблок.
После инцидента было задействовано большое количество полиции, чтобы найти нападавших и забрать оружие, которое они в конечном итоге нашли. Среди присутствовавших на месте происшествия был начальник полиции Иерусалима Дорон Тургеман.
Курсор ранее писал, что мэр Шефарама сделал заявление об убитой дочери его заместителя.