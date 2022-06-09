«Жестокое насилие»: в Восточном Иерусалиме напали на полицейских в нерабочее время

Полиция открыла огонь в Иссавии, чтобы отпугнуть нападавших, которые все еще остаются на свободе, хотя позже было обнаружено огнестрельное оружие. Один офицер легко ранен.

Полиция была развернута в палестинском районе Иссавия в Восточном Иерусалиме поздно вечером в среду и рано утром в четверг после того, как там было совершено нападение на двух дежурных офицеров, а у одного из них на короткое время украли пистолет.

Офицеры открыли огонь в многолюдном жилом районе, чтобы отразить нападение, в ходе которого один полицейский получил легкие ранения. Подозреваемые оставались на свободе по состоянию на 2 часа ночи четверга, хотя украденное огнестрельное оружие было обнаружено.

Двое полицейских находились в машине без опознавательных знаков с еще одним пассажиром возле въезда в Иссавию примерно в 23:15, когда на них напали с «жестоким насилием», сообщила полиция.

Нападавшие бросали камни в машину и стреляли перцовым баллончиком в полицейских и другого пассажира, преследуя их в соседнем районе Френч-Хилл.

«Полиция, опасаясь за свою жизнь, открыла огонь в воздух, пытаясь обезвредить нападавших, которые затем скрылись с места происшествия», — говорится в заявлении полиции.

تغطية صحفية:" لحظة إطلاق النار من قبل عناصر شرطة الاحتلال أثناء مهاجمة الشبان لمركبتهم في بلدة العيساوية بالقدس". pic.twitter.com/HfBwtnBkJ6 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 8, 2022

По данным полиции, офицер, которому требовалась медицинская помощь, был ранен перцовым баллончиком и брошенными в него камнями.

Автомобиль, в котором они ехали, получил серьезные повреждения. На видео с места происшествия видно, что все стекла машины разбиты, а на лобовое стекло упирается большой шлакоблок.

שוטרים הותקפו — ופתחו באש באמצע שכונת מגורים בירושלים: שני שוטרים שנסעו ברכב אזרחי בגבעה הצרפתית הותקפו באלימות, חשו סכנה לחייהם ופתחו באש. התוקפים נמלטו, שוטר אחד נפצע קל. המשטרה סורקת אחר חשודים וחסמה את הכניסה לשכונת עיסאוויה הסמוכה@VeredPelman @SuleimanMas1 pic.twitter.com/q77e0zywh2 — כאן חדשות (@kann_news) June 8, 2022

После инцидента было задействовано большое количество полиции, чтобы найти нападавших и забрать оружие, которое они в конечном итоге нашли. Среди присутствовавших на месте происшествия был начальник полиции Иерусалима Дорон Тургеман.

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