В Яффо арабы и левые евреи вышли поддержать террористов, обстреливающих Израиль

Они провели демонстрацию прямо во время ракетного обстрела Тель-Авива. Очевидцы сняли происходящее на видео.

В Тель-Авив — Яффо местные арабы и евреи, придерживающиеся левых взглядов, вышли на демонстрацию, чтобы показать свою поддержку боевикам «Исламского джихада«, которые продолжают обстреливать Израиль ракетами.

Соответсвующее видео появилось на телеграм-канале ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Они вышли на улицы с плакатами прямо во время ракетного обстрела их города. Под звуки сирены и взрывов они хлопали и радостно кричали. Ознакомиться с роликом можно ниже:

Ранее редакция нашего портала сообщала, что террористы продолжают обстрелы городов Израиля. Новые видео появились в сети. Так, очевидцы сняли перехват ракеты над Бат-Ямом.

Кроме того, Курсор сообщал, что террористы «Исламского джихада» заявили, что никакого перемирия не будет.

Еще напомним, что в районе Сдот Негев осколком ракеты ранило мужчину.