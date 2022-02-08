В Яффо несколько арабов избили инспектора парковки

Арабы избили мужчину после того, как он попросил водителя автомобиля перепарковаться с тротуара на парковку.

Несколько арабов избили инспектора парковки в районе Яффо, после того, как он попросил владельца автомобиля перепарковать свою машину с тротуара на стоянку. Инспектор был доставлен в больницу для лечения. На место прибыла полиция и задержала троих участников.

Об этом сообщает телеграм-канал Медиа Архив.

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