В ЮАР погиб молодой израильтянин: подробности происшествия

В настоящее время родственники ждут результатов вскрытия тела израильтянина, прежде чем перевезти его домой.

На этих выходных в Южной Африке был убит 23-летний израильтянин Абдель Фаттах Насер, который приехал, чтобы навестить своего двоюродного брата.

Об этом сообщает издание «Детали».

Инцидент произошел в Кейптауне. Израильтянин попал в перестрелку, хотя родственники не знают, что именно произошло. Сначала им поступила информация, что он скончался в результате ДТП, а потом появились слухи, что его убили.

Семья молодого человека наняла местного адвоката для общения с властями страны. МИД Израиля помогает организовать родственникам переправку тела домой. Сейчас они ждут результатов вскрытия тела.

На данный момент неизвестно, пострадали ли в этом инциденте другие израильтяне.

Родственник убитого рассказал, что Абдель Фаттах Насер был хорошим парнем, он поехал в ЮАР к брату, чтобы проверить возможности в плане учебы или работы.

«Курсор» писал ранее, что в горах Непала во время восхождения к высокогорному озеру Тиличо погиб 71-летний израильтянин. Им оказался житель киббуца Беэри Асаф Бен-Барак.

Еще мы писали, что израильтянин, родившийся в городе Наджран в Саудовской Аравии, обратился к правителям королевства с просьбой разрешить ему перед смертью посетить место своего рождения.