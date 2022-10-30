В ЮАР застрелили гражданина Израиля

30 октября, в воскресенье, в ЮАР застрелили гражданина Израиля.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Это произошло вечером. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее мы рассказывали, что в Ашкелоне сотрудники местного магазина вызвали полицию после того, как к ним проник несовершеннолетний и, угрожая палкой, украл деньги, после чего скрылся. Правоохранители немедленно оцепили территорию и начали обыск, в ходе которого задержали 13-летнего подозреваемого.

У него обнаружили украденные деньги и палку, которая, предположительно, была топором. Мальчика доставили в полицию для допроса, после которого примут решение касаемо его дальнейшей передачи в суд.

Также «Курсор» сообщал о том, что окружной суд Хайфы вынес приговор по делу 63-летнего старшего гинеколога Элиаса Хури, приговоренного к 7-летнему тюремному заключению. Врач был осужден за два случая изнасилования пациенток, а также его за непристойное поведение и сексуальные домогательства к своим клиентам.

Помимо этого, в Бней-Браке в ходе контролируемого сноса здания все пошло не по плану – необходимая эвакуация не была обеспечена и здание рухнуло на глазах у прохожих. Его крыша упала на автобусную остановку. Остальные подробности и видео с места происшествия доступны в нашем материале.