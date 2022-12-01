В жилом доме в Бней-Браке нашли взрывчатку

Жители Бней-Брака заметили подозрительный предмет в жилом доме на городской улице Харава Шапира, который оказался взрывчаткой.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Это произошло вечером в среду, 30 ноября. На место происшествия отправили многочисленные наряды полиции и саперов. Также правоохранители перекрыли дорогу с обеих сторон и начали изучать подозрительный объект.

Эксперты пришли к выводу, что это взрывное устройство, которое, как считают полицейские, заложили в здании в рамках уголовного спора. Взрывчатку передали в лабораторию, где проведут дальнейшее изучение.

Ранее мы рассказывали, что полиция арестовала двух 15-летних подростков из Кирьят-Экрона, которых подозревают в нападении на 60-летнего водителя автобуса в Реховоте. Несовершеннолетние атаковали пожилого мужчину, потому что он сделал им замечание по поводу неоплаты проезда в общественном транспорте.

Правонарушители нанесли ему удар по голове. Далее они решили вернуться в здание центрального вокзала города, дождаться водителя и вновь на него напасть. На место происшествия отправили медиков, оказавших пострадавшему помощь. Правоохранители уже подали ходатайство о продлении срока содержания 15-летних под стражей.

«Курсор» сообщал, что в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв, вследствие чего один из сотрудников пострадал. По информации полиции, в дипломатическое ведомство отправили конверт со взрывным устройством, во время устройство которого произошла детонация. Раненого доставили в больницу, он получил незначительные травмы. Правоохранители уже расследуют этот инцидент и активировали антитеррористический протокол. МИД Украины поручило срочно усилить безопасность всех посольств в зарубежных странах.

Помимо этого партия ультраортодоксов выдвинула свои требования на коалиционных переговорах, касающиеся прокладывания линии метро через Бней-Брак.