Вдоль границы с Израилем: Хизбалла построила 15 новых наблюдательных постов

ЦАХАЛ сообщает израильскому телевидению, что ливанская террористическая группировка установила наблюдательные посты на северной границе в нескольких метрах от позиций армии, в том числе в том месте, где они устроили рейд, спровоцировавший войну 2006 года.

Согласно субботнему телевизионному репортажу, за последние недели ливанская террористическая группировка «Хизбалла» установила более десятка новых наблюдательных постов вдоль северной границы Израиля.

Израильские военные уже давно обвиняют «Хизбаллу» в проведении тайной деятельности вдоль израильско-ливанской границы под видом экологической группы, известной как «Зеленые без границ», и опубликовали подробности об одном таком новом объекте в начале этого месяца.

Северный корреспондент 12 канала сообщил, что за последние недели было построено не менее 15 постов, которые круглосуточно дежурят члены «Хизбаллы». Каждый из них включает в себя наблюдательный пункт или башню и два-три жилых и логистических здания.

Некоторые из постов находятся всего в нескольких метрах от международно признанной границы между странами, известной как «голубая линия», и позиций Армии обороны Израиля по другую сторону забора. Один из таких постов был недавно построен недалеко от места смертоносного пограничного нападения «Хизбаллы» на израильских солдат, которое спровоцировало Вторую ливанскую войну в 2006 году.

עוקבים אחרי כל תנועה של צה"ל: קו המוצבים שהקים חיזבאללה בצמוד לגבול עם ישראל | מגזין N12https://t.co/IHIeAGeF2r@guyvaron pic.twitter.com/xEI79mgqWI — החדשות — N12 (@N12News) June 25, 2022

«Хизбалла опирается на линию противостояния. Они пытаются замаскировать это под деятельность «зеленой» организации, но нам ясно, кто стоит за этими [объектами] и людьми, которые действуют в этом районе», — сказал подполковник Авшалом Дадон, командир 601-го полка Армии обороны Израиля.

Другой высокопоставленный офицер сказал, что некоторые члены «Хизбаллы», одетые в гражданскую одежду, дежурят на объектах с оружием.

В сети сообщили, что в последние дни строятся еще две площадки — в десятках метров от границы. Ранее в этом месяце глава Северного командования Армии обороны Израиля заявил, что «Хизбалла» недавно активизировала строительство военной инфраструктуры вблизи границы.

«Мы видим, как оперативники приближаются к приграничной зоне. Мы их знаем: их имена, откуда они родом и где работают. Когда придет время, они заплатят за это», — сказал генерал-майор Амир Барам.

Барам пообещал, что ЦАХАЛ «уничтожит всю инфраструктуру» и «сведет ее на нет».

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