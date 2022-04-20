Веб-сайты аэропортов подверглись хакерской атаке

Агентство управления аэропортов сообщило о DDoS-атаке на свой сайт. На работу самого аэропорта она не повлияла, ситуация под контролем.

Сайт Управления аэропортов Израиля подвергся хакерской атаке и был выведен из строя.

В сообщении ведомства говорится об атаке типа «отказ в обслуживании».

Агентство уведомило, что атака на сайт не повлияла на работу аэропорта.

DDoS-атаки, или атаки типа «отказ в обслуживании», направлены на сайт за счет перегрузки его серверов слишком большим количеством запросов на подключение.

Инцидент произошел после того, как группа проиранских хакеров в Ираке пригрозила крупной кибератакой на Израиль в ответ на действия полиции в Иерусалиме.

«Курсор» сообщал, что в Сдероте сработала ракетная сирена. В граничащем с сектором Газа городе Сдерот сработала ракетная сирена. Гражданам города рекомендуется не игнорировать сирену, так как возможны провокации со стороны ХАМАСа.

Ранее редакция передавала слова Ганца, что Израиль продолжит обеспечивать статус-кво на Храмовой горе. Министр обороны Израиля заявил, что правительство решило не закрывать Храмову гору на период Песаха для того, чтобы сохранить свободу поклонения в этом священном месте.

Мы писали ранее, что правительство закроет Иудею и Самарию до наступления Шаббата. Правительство закроет проходы из Иудеи и Самарии в Израиль для палестинских арабов. Это сделано для того, чтобы предотвратить возможные теракты и не накалять обстановку на Храмовой горе.