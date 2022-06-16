Ведра с мочой для Михаэли: водители автобусов устроили акцию в Тель-Авиве

На акции заявили: «Пришло время министру транспорта Михаэли начать беспокоиться о водителях. Для водителей ненормально испражняться в ведра и бутылки. Мы хотим показать ей, насколько ухудшилась наша ситуация».

Водители автобусов собрались на площади Габима в Тель-Авиве в рамках акции протеста перед забастовкой, которая пройдет в пятницу и понедельник.

Об этом передает 13 канал.

Активисты принесли и выставили пластиковые ведра и бутылки с мочой в качестве подарка министру транспорта Мейрав Михаэли. Акция направлена раскрыть проблему, с которой водители сталкиваются на маршрутах — им некуда сходить в туалет и они вынуждены использовать подручную тару.

מיצג בקבוקי שתן ודליים נגד שרת התחבורה מרב מיכאלי: "הגיע שתן עד נפש"https://t.co/ByEB3wXNc1@hen_zender pic.twitter.com/N2pYflfSB6 — חדשות 13 (@newsisrael13) June 16, 2022

«Моча дошла до души, — цитирует 13 канал слова представителей профсоюза. — Пришло время министру транспорта Михаэли начать беспокоиться о водителях. Для водителей ненормально испражняться в ведра и бутылки. Мы приехали сюда, чтобы показать ей, насколько ухудшилась наша ситуация».

В телеграм-канале Израильские трудовые будни напоминили, что в пятницу и в понедельник забастовка водителей пройдет с 10 утра до 12 дня на маршрутах:

Иерусалим и междугородние рейсы в Бейт-Шемеш, Бней-Брак, Модиин-Илит, Неве Илан.

Нетания — весь городской транспорт.

Ашдод — все городские и междугородние перевозки в Ашдоде в окрестностях.

Петах-Тиква — городской транспорт и часть междугороднего сообщения.

Рош ха-Аин — все городские и междугородние перевозки.

Явне — весь городской и междугородний транспорт.

Линии Бней-Брак — Иерусалим, линии Бней-Брак — Раанана.

Аэропорт Бен-Гурион в Иерусалим и обратно.

Ган Явне — весь городской и междугородний транспорт.

Беэр-Шева — весь городской транспорт.

Ариэль — все городские и междугородние перевозки.

Самарийский областной совет — весь городской транспорт и часть междугороднего.

Бейт-Шемеш — весь городской и междугородний транспорт в Иерусалим и обратно.



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