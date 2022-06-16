Ведра с мочой для Михаэли: водители автобусов устроили акцию в Тель-Авиве

Водители автобусов собрались на площади Габима в Тель-Авиве в рамках акции протеста перед забастовкой, которая пройдет в пятницу и понедельник.
Об этом передает 13 канал.
Активисты принесли и выставили пластиковые ведра и бутылки с мочой в качестве подарка министру транспорта Мейрав Михаэли. Акция направлена раскрыть проблему, с которой водители сталкиваются на маршрутах — им некуда сходить в туалет и они вынуждены использовать подручную тару.
«Моча дошла до души, — цитирует 13 канал слова представителей профсоюза. — Пришло время министру транспорта Михаэли начать беспокоиться о водителях. Для водителей ненормально испражняться в ведра и бутылки. Мы приехали сюда, чтобы показать ей, насколько ухудшилась наша ситуация».
В телеграм-канале Израильские трудовые будни напоминили, что в пятницу и в понедельник забастовка водителей пройдет с 10 утра до 12 дня на маршрутах:
Иерусалим и междугородние рейсы в Бейт-Шемеш, Бней-Брак, Модиин-Илит, Неве Илан.
Нетания — весь городской транспорт.
Ашдод — все городские и междугородние перевозки в Ашдоде в окрестностях.
Петах-Тиква — городской транспорт и часть междугороднего сообщения.
Рош ха-Аин — все городские и междугородние перевозки.
Явне — весь городской и междугородний транспорт.
Линии Бней-Брак — Иерусалим, линии Бней-Брак — Раанана.
Аэропорт Бен-Гурион в Иерусалим и обратно.
Ган Явне — весь городской и междугородний транспорт.
Беэр-Шева — весь городской транспорт.
Ариэль — все городские и междугородние перевозки.
Самарийский областной совет — весь городской транспорт и часть междугороднего.
Бейт-Шемеш — весь городской и междугородний транспорт в Иерусалим и обратно.
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