Венгрия перенесет посольство из Тель-Авива в Иерусалим – СМИ

Венгрия на днях объявит о переносе своего посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израильские трудовые будни» со ссылкой на источники в МИД.

Это сделает Венгрию первой страной в ЕС, которая открыла свое посольство в Иерусалиме.

Ранее мы рассказывали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан позитивно высказался о своей стране и Израиле, назвав их моделями успешных консервативных сообществ. Он провел встречу с гендиректором израильской консервативной организации Tikva Fund Амиадом Коэном, в рамках которой они высказали мысли о совместных усилиях по превращению своих стран в консервативные сообщества.

Также «Курсор» сообщал, что Израиль откроет постоянное посольство в Туркменистане. Ожидается, что в скором времени министр иностранных дел Израиля Эли Коэн посетит эту страну в Средней Азии, чтобы официально открыть постоянное посольство Израиля в столице страны Ашхабаде.

Посольство станет ближайшей официальной израильской миссией к иранской границе, потому что будет находиться всего лишь в 20 км от нее. Туркменистан, страна с мусульманским большинством, установил отношения с Иерусалимом перед провозглашения им независимости в 1991 году. Около 10 лет назад там состоялось открытие Израилем временного посольства.

Новое здание возвели специально для будущего постоянного дипломатического ведомства. Коэн упомянул, отношения между Израилем и Туркменистаном имеют важное и стратегическое значение, а также являются частью деятельности, направленной на укрепление отношений со всем регионом.

«Мы продолжим развивать экономическое сотрудничество между странами, в том числе в области здравоохранения и киберзащиты. Открытие здания посольства является еще одним признаком укрепления отношений между Израилем и Туркменистаном и знаменует тридцатилетие установления отношений между странами», — сказал министр.

Помимо этого ЕС и Марокко хотят вовлечь Израиль в трехстороннее сотрудничество.