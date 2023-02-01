ШАБАК проводит тайную операцию в районе харедим

Сообщается, что тайная полиция Израиля проводит операцию под прикрытием в одном из районов Иерусалима после волны арабских терактов.

Согласно отчету, опубликованному сегодня, ШАБАК, тайное агентство внутренней безопасности Израиля, тайно действует в одном из самых известных районов Иерусалима, где живут харедим.

Об этом сообщает INN.

Новостное агентство The BeHadrei Haredim сообщило, что после череды арабских террористических атак, в том числе стрельбы со смертельным исходом в пятницу вечером возле иерусалимской синагоги, в результате которой погибли семь человек, ШАБАК начала действовать в преимущественно харедимном районе Меа Шеарим.

Согласно отчету, деятельность ШАБАК в этом районе направлена ​​на оценку того, организовали ли какие-либо правые еврейские группы, планирующие совершить нападения на арабов, операции в этом районе.

Представители израильской службы безопасности обеспокоены тем, что такие правые группы могут либо использовать Меа Шеарим в качестве базы для операций, чтобы атаковать близлежащие арабские кварталы на востоке, либо нападать на арабских рабочих.

Недавняя волна арабских террористических атак, в частности резня в синагоге в пятницу, вызвала опасения в подразделении ШАБАК повторения ножевых нападений на арабов в конце 1990-х годов.

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Наша редакция писала, что Бен-Гвир потребовал ускорить выдачу лицензий на оружие. По словам министра национальной безопасности, «мы должны защитить наших детей и дать гражданам возможность защитить себя».

Также Курсор сообщал о том, что 71% израильтян поддерживают применение смертной казни к террористам. 45% граждан Израиля утверждают, что нужно атаковать гражданское население в Секторе Газа ради сдерживания ракетных обстрелов террористов в сторону нашей страны (в 2018 году ‒ 27,5%).