Верните пап и мам: Ави Маоз выступил с неожиданным требованием к министрам

Также председатель партии «Ноам» потребовал выполнить условия коалиционного договора о создании комиссии по изучению вопроса о репатриации внуков евреев.

Заместитель министра при канцелярии премьера, депутат Кнессета и председатель партии «Ноам» Ави Маоз призвал всех министров незамедлительно позаботиться о замене всех бланков в своих ведомствах. Речь идет об отмене граф «родитель №1» и «родитель №2» и возвращении обычных терминов «отец» и «мать».

Об этом информирует 9tv.

Отмечается, что этот шаг прописан в коалиционных соглашениях между «Ликудом» и партиями, представляющими религиозных сионистов. Сейчас во многих государственных учреждениях посетителям при заполнении личных данных предлагают вписать «родителя №1» и «родителя №2».

«Это не только вызывает возмущение у общественности, но и противозаконно. Формально у гражданина есть отец и мать, но нет «родителя №1» и «родителя №2″ ни в свидетельстве о рождении, ни в регистрационных данных МВД, поэтому получается, что человек вынужден заполнять о себе ложные данные – под роспись о правдивости предоставленной информации», — пишет СМИ.

Кроме того, Маоз потребовал от правительства выполнить условия коалиционного договора, согласно которому в ближайшее время будет создана комиссия по изучению вопроса о репатриации внуков евреев.

Как сообщал Курсор, после выборов в Кнессет одним из горячо обсуждаемых вопросов является Закон о возвращении, регулирующий репатриацию, который гарантирует гражданство любому, у кого есть хотя бы один еврейский дедушка или бабушка, или любому, кто обратился в иудаизм.

Это неравенство привело к тому, что примерно полмиллиона израильтян не являются евреями в соответствии с ортодоксальным еврейским законом, что является серьезным источником беспокойства для многих религиозных израильтян, выступающих против межконфессиональных браков.

Также Курсор информировал о том, что главный ашкеназский раввин Израиля Давид Лау заявил, что Кнессет должен изменить Закон о возвращении ради ограничения нееврейской иммиграции в Израиль.