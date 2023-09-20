Vibe приостановила свои туры в Израиль

Названа причина этого решения.

В Vibe приостановили свои туры в нашу страну, известные как Vibe Tours. Это объясняется политической ситуацией в Израиле и приходом к власти нынешнего коалиционного правительства.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня в Израиле".

Согласно информационному бюллетеню Vibe, из-за политической ситуации произошел разрыв между «продуктом» Израиля и брендом Израиля, продвижением которого они занимались. В группе заявили, что изменения в израильском правительстве и их влияние «бросают вызов самой сути любви, которую многие израильтяне испытывают по отношению к своей стране…».

В организации настояли на том, что они будут думать, во что еще можно вложить средства для продолжения своей работы.

Отметим, что Vibe Israel основали в 2011 году, чтобы улучшать восприятие нашей страны в глазах мирового сообщества, особенно среди представителей молодого поколения.

Организация освещала историю Израиля, организовывая поездки для лиц, которые пользуются влиянием в цифровом пространстве. В итоге Vibe Israel удалось привлечь 256 влиятельных лиц из 20 разных стран для возможности их личного знакомства в Израиле, что, в свою очередь, создавало положительное восприятие в Израиле для 1,2 млрд Интернет-пользователей.

Ранее мы писали, что против известной торговой сети Израиля подали представительский иск на сумму 25 млн шекелей.

Также "Курсор" сообщал, как в торговых сетях после Рош ха-Шана изменилась стоимость продуктов.

Помимо этого мы рассказывали об историческом достижении Ноа Кирел в музыкальной индустрии Израиля