Видео с полицейскими, нападающими на демонстрантов в Тель-Авиве, вызвали резонанс в соцсетях

Полиция применяет физическую силу и удушающие приемы против протестующих в Тель-Авиве.

В очередной раз полицейские в Тель-Авиве применили физическую силу против безоружных демонстрантов, протестующих против правительственного плана пересмотра судебной системы.

В одном ролике видно, как полиция удушает протестующего и валит его на землю, в то время как другие окружают их, скандируя «Позор!»

Protestors in Tel Aviv share this video of a forceful police arrest of a demonstrator in the anti-government protests in the city, close to the blocked Ayalon highway.

Protestors shout "Shame" at the police officers making the arrest… pic.twitter.com/TeChpiOjwj — Jeremy Sharon (@jeremysharon) March 9, 2023

בשידור חי: אלימות קשה של המשטרה בהפגנה בת"א, השחקנית אלונה סער, בתו של ח"כ גדעון סער — "אכלתי מכות" | עדכונים שוטפים >>> https://t.co/Xgvu0TOw9Z@ittaishick pic.twitter.com/lHZVLNYewU — כאן חדשות (@kann_news) March 9, 2023

Алона Саар, актриса и дочь депутата Кнессета от оппозиции Гидеона Саара, рассказала общественному телеканалу «Кан», что полицейские ударили ее кулаками, когда она пыталась вмешаться, когда один из офицеров «душил протестующего».

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