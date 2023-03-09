Видео с полицейскими, нападающими на демонстрантов в Тель-Авиве, вызвали резонанс в соцсетях

14:42, Сегодня
Новости Израиля
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Фото: depositphotos.com

Полиция применяет физическую силу и удушающие приемы против протестующих в Тель-Авиве.

В очередной раз полицейские в Тель-Авиве применили физическую силу против безоружных демонстрантов, протестующих против правительственного плана пересмотра судебной системы.

В одном ролике видно, как полиция удушает протестующего и валит его на землю, в то время как другие окружают их, скандируя «Позор!»

Алона Саар, актриса и дочь депутата Кнессета от оппозиции Гидеона Саара, рассказала общественному телеканалу «Кан», что полицейские ударили ее кулаками, когда она пыталась вмешаться, когда один из офицеров «душил протестующего».

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