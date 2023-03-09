«Реформа причиняет нам боль»: к демонстрантам в Тель-Авиве подключилась еще одна категория населения

Группа ЛГБТ-активистов присоединилась к акции протеста в Тель-Авиве. Так, члены ЛГБТК-организации Hoshen блокируют автомобили на улице Менахема Бегина в Тель-Авиве после того, как полицейские не позволили им пройти маршем по шоссе Аялон.

Live update: LGBT activist group joins Tel Aviv protest: ‘This reform already hurts us’ https://t.co/2qJP4OH74H — TOI ALERTS (@TOIAlerts) March 9, 2023

Лаура, которой 20 с лишним лет и которая работает на Hoshen, отвергла критику со стороны некоторых собравшихся поблизости за то, что их протест причиняет неудобства обычным гражданам.

«Это день сопротивления. Мы объявили об этом на прошлой неделе, и все, кто приехал на машине в центр Тель-Авива, должны были знать об этом», — сказала она.

На вопрос, почему для нее и ее коллег было так важно быть здесь сегодня, Лаура сказала, что ее беспокоит состав правительства премьер-министра Биньямина Нетаниягу, особенно ультраправых членов, которые лишили гражданских прав ЛГБТК.

«Эта реформа уже причиняет нам боль», — говорит Лаура, указывая на страх в образовательном сообществе ЛГБТК, главным игроком которого является Хошен.

Вспомнив о депутате Кнессета Ави Маозе, который до недавнего времени должен был возглавить подразделение министерства образования, курирующее в том числе ее организацию Hoshen, которая предоставляет контент для государственных школ, Лаура сказала: «В этой коалиции есть люди, которые хотят помешать нашей организации приходить в школы».

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