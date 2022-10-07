Виновнику мюнхенской резни заплатили за документальный фильм — СМИ

Одному из террористов, причастных к убийству израильских спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году, заплатили за документальный фильм об этом инциденте.

Один из причастных к расправе над израильскими спортсменами на мюнхенской Олимпиаде 1972 года получил вознаграждение за участие в документальном фильме о трагедии.

Об этом сообщает Israel National News со ссылкой на немецкие СМИ.

Отмечается, что террорист получил 2 000 долларов от общедоступной сети ARD в обмен на описание своих подвигов в фильме, выпущенном сетью и показанном в прошлом месяце, к 50-летию террористического акта.

«В четырехсерийном документальном фильме «Смерть и игры» палестинский террорист Мухаммад Сафади (один из трех террористов, схваченных немцами, а затем освобожденных) описав убийство 11 израильских спортсменов как героический поступок, впервые привлек внимание мира к судьбе палестинского народа», говорится в материале.

В частности, Сафади сказал в фильме, что он ни о чем не жалеет и что он готов взять на себя ответственность за убийство евреев даже сегодня.

Как сообщал Курсор, выяснился новый факт о событиях 50-летней давности, когда израильские спортсмены погибли во время Олимпиады от рук террористов. Немецкая газета Suddeusche Zeitung опубликовала новую информацию о неуважительном отношении Германии к убийству в 1972 году 11 израильских олимпийцев.

Выяснилось, что один из террористов, участвовавших в массовом теракте, был выпущен из тюрьмы примерно через месяц после трагических событий и в течение нескольких лет жил в Берлине. Он продолжал активно работать в офисах Организации освобождения Палестины, а немецкой полиции это было прекрасно известно.

Джамаль Аль-Джаиши, вместе с двумя другими террористами, которых не ликвидировали при неудачной попытке немецких спасателей, был освобожден примерно через месяц и при поддержке Германии продолжал жить в стране, но под псевдонимом.

Германия предпочла закрыть глаза, позволяя террористу продолжать работать в стране, опасаясь провоцировать террор против немцев, как случилось, когда был угнан самолет авиакомпании Lufthansa, что заставило немцев освободить террористов.

Также Курсор сообщал о скандале, который разгорелся скандал с открытием мемориала погибшим израильским спортсменам в Мюнхене.