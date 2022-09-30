Вирус Эбола: минздрав обратился к израильским путешественникам

Министерство здравоохранения Израиля рекомендует избегать поездок в районы, где, как известно, есть активные случаи заболевания во время текущей вспышки в Уганде.

Министерство здравоохранения Уганды и Всемирная Организация Здравоохранения сообщают о вспышке болезни, вызванной вирусом Эбола (Ebola virus disease) суданского штамма, в Уганде. На данный момент зарегистрировано 50 случаев (подозреваемых и подтвержденных) и, кроме того, 24 случая смерти (6 подтвержденных и еще 18 подозреваемых).

Вспышка началась в районе Mubende, но случаи заболевания были выявлены и в соседних районах. На сегодняшний день в соседних странах не зарегистрировано ни одного случая.

Заболевание передается при непосредственном контакте с кровью или биологическими жидкостями больных, либо после контакта с выделениями зараженных болезнью животных (мертвых или живых).

Министерство здравоохранения Израиля рекомендует избегать поездок в районы, где, как известно, есть активные случаи заболевания во время текущей вспышки в Уганде. Путешественникам, прибывающим в Уганду (и, в частности, в инфицированные районы), рекомендуется принять следующие меры:

Избегайте контакта с больными или умершими от болезни и их выделениями (например, кровью, слюной, рвотными массами, мочой и фекалиями) или любыми предметами, с которыми контактировал больной (включая медицинское оборудование, одежду, постельные принадлежности и т. д.)

Избегайте употребления в пищу сырого мяса, а также контакта с дикими животными и их выделениями и контакта с тушами.

Избегайте многолюдных собраний

Соблюдайте гигиену рук

* Практикуйте только защищенный секс

Инкубационный период лихорадки Эбола составляет до 21 дня. В случае появления температуры, которая может сопровождаться головными болями, утомляемостью, мышечными болями, рвотой, диареей, болями в животе или необъяснимым кровотечением, во время пребывания в Уганде или в течение периода до 21 дня после пребывания в Уганде необходимо соблюдать следующие инструкции:

Во время пребывания за границей — вам следует немедленно обратиться за медицинской помощью в случае необходимости и уточнить свое пребывание в Уганде.

В Израиле — вы должны немедленно зайти в карантин, сообщив своему врачу о своем пребывании в Уганде.

Минздрав следит за ситуацией и будет обновлять информацию по мере необходимости.

Ранее Курсор писал, что два антитела, выявленные в Израиле, могут бороться со всеми известными COVID-штаммами.