Вирус Западного Нила и комары: в минздраве сделали важное заявление

Комары, зараженные вирусом Западного Нила, были обнаружены в Нахаль-Сореке близ Пальмахима, в молодежной деревне Бен-Шемен и возле лагеря Шарга на севере.

Минздрав сообщил сегодня, что в Нахаль-Сореке близ Пальмахима, в молодежной деревне Бен-Шемен и возле лагеря Шарга на севере были обнаружены комары, зараженные вирусом Западного Нила.

Минприроды потребовало от региональных советов Ган Рева, Хевель Модиин и Мета провести мониторинг, а при необходимости провести немедленную борьбу с вредителями.

По данным минздрава, с начала года от болезни скончался один человек, еще два человека заразились и госпитализированы в тяжелом состоянии.

Доктор Галь Загрон, заведующий отделой борьбы с вредителями в Министерстве Охраны Окружающей Среды, сказал: «Мы все сталкиваемся с высокими температурами в конце лета, которые идеально подходят для комаров. По мере потепления климата нам также придется иметь дело с большим количеством вредителей. Для развития популяции комарам нужны высокие температуры и стоячая вода. С помощью нескольких простых действий, таких как сокращение полива, осушение стоячей воды, сеток, вентиляторов и использования средств от насекомых, население сможет предотвратить укусы комаров и опасность заразиться во дворах и домах. Мы вместе с местными властями продолжаем работать над немедленной дизинсекцией в местах, где обнаружена угроза комаров».

Доктор Орен Катаби, отдел эпидемиологии Министерства здравоохранения, отметил: «С начала года один человек умер, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии. Важно подчеркнуть, что если вы проживаете в районах, признанных Министерством Охраны Окружающей Среды зараженными, и если в период от 5 до 21 дня после укуса у вас развивается гриппоподобное заболевание, которое включает тепературу, головную боль, слабость, боль в суставах и мышцах , конъюнктивит, сыпь, а иногда тошнота и диарея, необходимо обратиться к лечащему врачу для диагностики и консультации».

Министерство Охраны Окружающей Среды сообщило, что в этом году в очередной раз был проведен мониторинг распространения комаров, зараженных лихорадкой Западного Нила: в Нахаль-Сореке возле Пальмахима, в молодежной деревне Бен-Шемен и в дренажной канаве возле лагеря Шарга. Впервые в этом году зараженные комары были обнаружены в центре страны и второй раз в районе регионального совета Мета Ашер.

Для уменьшения количества комаров можно использовать относительно простые средства, например, осушеник источников воды во дворах, на крышах и в бомбоубежищах. Также рекомендуется обезопасить себя от укусов комаров, установив сетки на окна дома и применяя при необходимости средства от комаров.

«Курсор» ранее писал, что в минздраве рассказали, как уберечься от лихорадки Западного Нила.