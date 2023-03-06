Визит госсекретаря Великобритании в Израиль: о чем договорились стороны

Между Великобританией и Израилем уже существует торговое соглашение в рамках общего договора с Европейским Союзом от 1995 года.

Великобритания намерена укрепить свои торговые отношения с Израилем в ряде быстрорастущих секторов, включая финансовые услуги, цифровые технологии, здравоохранение и инфраструктуру.

Об этом заявила государственный секретарь по международной торговле Королевства Кеми Баденок, информирует Telegram-канал Израиль Сегодня.

Отмечается, что в воскресенье Баденок прибыла в Израиль с трехдневным визитом, а сегодня встретилась с министром экономики Ниром Баркатом в Иерусалиме для двусторонних переговоров. В конце встречи она отметила «общее стремление заключить современное и инновационное соглашение о свободной торговле услугами, которое принесет пользу обеим нашим экономикам».

«Между Великобританией и Израилем уже существует торговое соглашение в рамках общего договора с Европейским Союзом от 1995 года. Будущая торговая сделка, вероятно, будет сосредоточена на улучшении услуг и государственных закупках, которые не были учтены в соглашении ЕС», — предполагает СМИ.

Согласно сообщению после двусторонних переговоров Баденок сказала, что сделка с Израилем «будет основываться на уже имеющихся прочных торговых отношениях на сумму 7 миллиардов фунтов стерлингов в 2022 году». Она добавила, что следующий раунд переговоров состоится позже в этом году.

Министр экономики и промышленности Израиля Нир Баркат в свою очередь назвал Баденок «настоящим другом Государства Израиль».

«Соглашение, которое в настоящее время формируется с Великобританией, должно быть самым крупным, наиболее всеобъемлющим и современным для Государства Израиль. Работа над обновлением этого соглашения отвечает общим интересам двух экономик, чтобы задействовать весь потенциал торгового сотрудничества между Израилем и Великобританией», — сказал он.

Великобритания является основным экспортным направлением Израиля в Европе и четвертым по величине торговым партнером в мире с точки зрения экспорта и импорта после США, Китая и Германии.

Как сообщал Курсор, стало известно, что принесет Израилю назначение Риши Сунака премьер-министром Великобритании.

Также Курсор информировал о том, что премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, ушедшая в отставку после 45 дней пребывания на посту, успела поручить МИДу изучить возможность переноса британского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.