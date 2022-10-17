Владелец сети Victory объявил о значительном повышении цен

По его словам, на сегодняшний день ожидаемое повышение цен по больше части еще не началось.

Израильтян предупредили о значительном повышении цен на товары с ноября в супермаркетах сети Victory.

Об этом сообщает издание ice.co.il.

Контролирующий акционер израильской сети Эйяль Равид отметил, что после праздников в стране грядет повышение стоимости товаров.

По его словам, 16 октября его компания уже получила письма от 12 поставщиков, требующих повысить цены в супермаркетах с 1 ноября. Еще несколько поставщиков намекнули, что готовят повышение цен начиная с 1 декабря.

Эйяль Равид подчеркнул, что после праздников будет значительное повышение цен, грядут «битвы» между розничными продавцами и поставщиками, которых до сих пор не было в Израиле.

Также он отметил, что на сегодняшний день ожидаемое повышение цен по больше части еще не началось. Хотя его «первой ласточкой» стало то, что супермаркеты давали во время праздничных акций не такие большие скидки, как в прошлом году.

«Курсор» писал ранее, что стоимость товаров в сети «Рами Леви ба-шхуна» за последний год поднялись на 7%. Аналитики проверили цены на продукты за три дня до Суккота (6 октября) и за аналогичный период прошлого года (17 сентября).

Еще мы писали, что израильская компания по производству чистящих средств «Сано» объявила, что с 1 ноября повысит цены на бумажные изделия.