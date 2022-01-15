Власти Хайфы не могут бороться с дикими кабанами, так как местные жители массово подкармливают животных

Ночные «облавы» на жителей Хайфы, нарушающих запрет на кормление кабанов, стали в последнее время регулярными.

В Хайфе никак не могут справиться с проблемой частого присутствия диких кабанов на улицах города. Так, дополнительные бригады по уборке мусора не помогают делу.

Об этом сообщает издание «Кольбо Хайфа»

Власти считают, что во многом ничего не помогает из-за того, что жители сами часто подкармливают животных кошачьим кормом.

Муниципальные власти создали специальную карту с «горячими точками», где чаще всего происходило кормление кабанов. Оказалось, что такие точки распространены по всему городу.

По словам сотрудников мэрии, в городе есть целое «кабанье лобби», которое фанатично предано животным. Именно они регулярно нарушают запрет на кормление кабанов. Часто животных подкармливают жители домов престарелых.

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