Возле Хадеры моряки спасли кошку, которая чуть не утонула в воде

Стало известно о том, что в море около города Хадеры израильтяне спасли кошку.
Об этом сообщили на телеграм-канале «Голос Израиля» .
Сообщается, что моряки увидели животное, которое плыло по воде пока не достигло корабля, пришвартованного у причала. Она успела устроиться на днище корабля. Затем кошку вытащили и выпустили на берег.
Также в сети показали фото и видео с испуганным животным. На одном снимке можно увидеть, как кошка сидит, в ожидании спасения.
Отметим, что израильтяне и раньше спасали кошек, попавших в беду. Так, ранее Курсор сообщал, что солдаты ЦАХАЛа спасли кота, который запутался в колючей проволоке на границе с Газой.
Кроме того, мы писали, что в Калифорнии на автотрассу выбежал морской лев.
Еще напомним, что ученые рассказали, понимают ли собаки язык своих хозяев.
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