Власти Израиля передали ПА тело убитого «автомобильного» террориста

8 марта, в среду, тело Мухаммада Абу Кафии было передано представителям «Красного Полумесяца» и палестинской администрации в Израиле.

Абу Кафия был смертельно ранен 24 сентября 2022 года возле поселения Хават-Гилад, к юго-западу от Шхема. По заявлению израильских властей, он совершил «автомобильный теракт», наехав на автомобиль полиции с преднамеренным намерением. В результате инцидента один из полицейских получил легкие ранения. Огонь по машине «террориста» был открыт, и водитель был тяжело ранен. Вскоре после инцидента он скончался.

Родственники акцентируют внимание на том, что у Мухаммада не было оснований нападать на израильтян (следствие, проведенное после «теракта на автомобиле», не обнаружило никаких улик о преднамеренности действий Мухаммада или его причастности к террористической организации). Родственники утверждают, что Мухаммад случайно столкнулся с полицейской машиной.

Напомним, ШАБАК арестовал четверо жителей Иудеи и Самарии, которые готовились к терактам. Один из задержанных, 24-летний Ахмед Махмуд Абу Цалах, был завербован боевиком ХАМАС Иядом Аадином Акара во время учебы в турецком университете. После допроса Абу Цалаха были задержаны его соученики — Ойс Махмуд Абу Цалах, Цалах Махмуд Абу Цалах и Хасин Пуаз Акара. Ойс и Хасин также прошли военную подготовку в секторе Газа и собирались совершить несколько терактов, включая взрыв бомбы.

До этого ЦАХАЛ задержал террористов, которые убили израильтянина в Иерихоне. Операция по задержанию подозреваемых была проведена ЦАХАЛом в сотрудничестве с ШАБАКом и пограничной полицией. Один из преступников пытался сбежать, но силовикам удалось его задержать. При этом, пытавшийся совершить побег террорист получил ранение.