Во дворце наследника престола Бахрейна впервые прозвучала Атиква

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет отправился с рабочим визитом в Бахрейн. В связи с этим во дворце наследника престола этого государства прозвучал гимн Израиля.

Глава правительства Нафтали Беннет отправился с рабочим визитом в Бахрейн. Исламская страна решила наладить отношения с Государством Израиль. И вот на торжественной церемонии во дворце наследника престола впервые прозвучала «Атиква».

Об этом сообщили на телеграм-канале Израильские трудовые будни.

Также администраторы канала показали видео с места событий, на котором можно услышать гимн Израиля, посмотреть, как прошла церемония.

Ранее Курсор сообщал, что поездка премьер-министра Нафтали Беннета в Бахрейн состоялась менее чем через две недели после поездки туда министра обороны Бенни Ганца, и, согласно сообщениям СМИ, Беннет и его люди злятся, что не успели первыми.

Согласно сообщениям, помощники Беннета жалуются, что Ганц знал о поездке Беннета, которая была запланирована первой, и все равно запланировал свою заранее.

Также напомним, что в Бахрейне будет работать офицер ЦАХАЛа. Пока что должность, звание и имя офицера, который поедет в арабскую страну, не называются. При этом точно известно, что он из Военно-морских сил Израиля.

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