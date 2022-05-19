Во Львове поблагодарили Израиль за предоставленную помощь

Благодаря предоставленной помощи им удалось бесперебойно снабжать Львов электричеством и пресной водой, несмотря на обстрелы городской инфраструктуры.

Глава «Львівводоканал» поблагодарил Израиль за сверхмощные генераторы, которые он доставил во Львов в начале войны.

Об этом сообщил Майкл Бродский в своём Telegram-канале.

Благодаря им удалось бесперебойно снабжать Львов электричеством и пресной водой, несмотря на обстрелы городской инфраструктуры.

«Курсор» ранее передавал о мести партизанов: оккупированные россией Мелитополь и Херсон не сдаются. Партизанское движение на оккупированной россией* территории юго-востока Украины проводит диверсии в тылу врага: взрывает мосты, уничтожает оккупантов, поддерживает местное население.

Также мы передавали, что солдаты рф покупают справки и даже ложатся в психушки, чтобы не служить — перехват разговора.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!