Водитель электросамоката тяжело пострадал в Тель-Авиве

В субботу утром, 26 ноября, в Тель-Авиве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием электросамоката. Водитель транспортного средства получил тяжелые травмы.

Об этом сообщает издание News.walla.

Авария произошла на улице А-Гдуд а-Иври. 35-летний мужчина, который передвигался на электросамокате, въехал в припаркованный автомобиль, упал и получил тяжелую черепно-мозговую травму. На место инцидента вызвали бригаду службы скорой помощи «Маген Давид Адом». Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение «Ихилов». По оценке врачей, состояние мужчины остается тяжелым.

В полиции обратились к израильтянам и еще раз напомнили, что при использовании подобных транспортных средств на голове должен быть защитный шлем.

«Курсор» писал ранее, что в Хайфе 33-летний мужчина получил травмы средней степени тяжести, упав с электросамоката. Его эвакуировали его в больницу «Рамбам«.

Еще мы писали, что экономическая комиссия Кнессета утвердила новые штрафы за нарушение базовых правил эксплуатации электрических «полутранспортных» средств.