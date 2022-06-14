В Израиле ужесточают штрафы для владельцев двухколесного электротранспорта

Это средства, не являющиеся полноценным транспортом и не требующие регистрации. В частности, это велосипеды и самокаты с электрическим приводом, «сигвеи» и «ховерборды». Все эти двухколесные средства развивают скорость, которая представляет угрозу для окружающих и для самих владельцев этих средств.

Об этом сообщает 9 канал.

Многие эксперты заявляют, что в этой сфере отсутствует должное регулирующее законодательство. Владельцы такого электротранспорта не соблюдают существующие нормы безопасности и требование: езда в шлеме, не заезжать на тротуары, оставлять такой электротранспорт в строго отведенных местах.

В Израиле нижний возрастной порог для езды на электротранспорте — с 16 лет. израильтянин, не имеющий водительских прав, обязан сдать спецэкзамен на знание ПДД. Однако это делают не все подростки.

Кроме этого, контроль за соблюдением всех требований касательно электротранспорта также очень избирателен. Иногда полиция и городские инспектора проводят рейды, отлавливая нарушителей, но в обычное время и на городских окраинах практически отсутствует какой-либо контроль.

В Минтрансе решили изменить ситуацию в этой сфере и ужесточить штрафы за несоблюдения норм и требований. Экономическая комиссия Кнессета ознакомилась с предложениями ведомства и одобрила просьбу государства о повышении штрафных сумм.

Теперь за езду без шлема на электротранспорте предусматривается штраф в размере 1000 шекелей. Подросток младше 16 лет, который ездил на электросамокате или электровелосипеде, также может получить штраф в размере 1000 шекелей (в этом случае штраф должны будут оплатить родители).

Если человека был пойман на электровелосипеде или другом электротранспорте, который не соответствует государственным стандартам, то ему грозит штраф в размере 1000 шекелей.

Если человек на электротранспорте будет старше 16 лет, но у него не будет прав и справки о сданном экзамене на знание ПДД, то ему выпишут штраф в размере 750 шекелей.

Также штраф в размере 250 шекелей грозит владельцам автомобилей, которые перекрывают въезд на стоянку или выезд с таковой. Для тех, кто перекрывает инвалидную парковку, штраф составит 1000 шекелей.

Ранее Курсор писал, что израильтяне смогут платить за электричество по-новому. Согласно условиям нового тендера от Хеврат-Хашмаль, клиент будет тратить куда меньше времени на оплату счета. Это касается как оплаты наличными, так и при помощи карт.

Также наша редакция писала, что в правительственной коалиции предлагают повысить еще один налог.