Водителей предупредили о перекрытии движения по шоссе Аялон-север

Израильских водителей предупредили о том, что сегодня ночью, с полуночи и до утра, 10 ноября, будет полностью перекрыто движение транспорта к югу от Герцлии.

Об этом сообщает News.israelinfo.

Дорога будет перекрыта между развязками Глилот и Шиват а-кохавим. Такие ограничения связаны с проведением ремонтных работ по возведению моста над шоссе Аялон в районе развязки Глилот.

Отмечается, что въезд на Аялон со стороны шоссе 5 будет закрыт. Движение будет перенесено на выезд с шоссе Аялон-север на восток и на запад. Въезд на Аялон-север будет возможен с развязки Шиват а-кохавим.

«Курсор» писал ранее, что 17 сентября на трассе Аялон в районе съезда ха-Шалом в южном направлении произошел обвал асфальта. В результате инцидента пять рядов в южном направлении пришлось перекрыть. Водители сразу заметили яму и сообщили в соответствующие службы.

Еще мы писали, что министерство транспорта вместе с министерством финансов достигло соглашения, относительно продления израильского шоссе 6 на север.

Напомним, что оператор Транс-израильского шоссе с 1 октября текущего года поднял плату за проезд по скоростной трассе. Связано это с обновлением тарифов, которое происходит каждые полгода в соответствии с индексом потребительских цен.