Водителя зажало под кузовом: на шоссе 3 произошло серьезное ДТП

Во вторник утром, 7 февраля, на шоссе 3 недалеко от Масуот Ицхак произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб мужчина.

Об этом пишет News.israelinfo.

На дороге столкнулись три автомобиля. Водитель микроавтобуса, который передвигался без пассажиров, вышел из транспортного средства и находился на шоссе, когда на него наехал второй автомобиль. Мужчина оказался зажат под кузовом. На место аварии вызвали парамедиков МАДА, которые извлекли пострадавшего, но он был без признаков жизни.

В результате ДТП также пострадал водитель и пассажир еще одной машины. Их пришлось доставать из транспортного средства с помощью специальных инструментов. Они были госпитализированы в медицинское учреждение «Барзилай» в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.

«Курсор» писал ранее, что в понедельник, 6 февраля, на шоссе 4103 в районе Тель-Нофа, к югу от Реховота, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла 20-летняя девушка, еще двое получили травмы.

Еще мы писали, что 2 февраля, на трассе 85, недалеко от поселка Джудейда-Макр в Галилее произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 50-летний мужчина. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и на большой скорости врезалась в столб.

Напомним, в среду, 25 января, в Рахате произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 10-летняя девочка. Она получила травмы средней степени тяжести.

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