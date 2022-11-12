Вокруг озера Кинерет из-за велогонки перекрыли дороги: где нельзя проехать

В субботу утром, 12 ноября, на севере Израиля проходит велогонка Tour de Sonol. В связи со спортивным событием, на нескольких участках дорог полиция ограничила движение автомобильного транспорта.

Об этом сообщает Telegram-канал «Наш Израиль».

Машины не смогут проехать по трассах, пролегающих у берегов озера Кинерет. Ограничения будут действовать до 14:00.

Израильских водителей предупредили, что движение заблокировано по трассе 90 между перекрестками Цемах и Мигдаль, трассе 87 между перекрестками Кфар-Нахум и Йегудия, трассе 92 между перекрестками Цемах и Йегудия.

«Курсор» писал ранее, что государственная компания «Израильские железные дороги» («Ракевет Исраэль») откроет новую роботизированную парковку для велосипедов, которая позволит пассажирам не тащить с собой в поезд велосипеды и самокаты, а оставлять на станции.

Еще мы писали, что в течение следующих двух лет Израиль намерен запустить в экспериментальном порядке беспилотные общественные автобусы, чтобы облегчить пресловутые заторы на дорогах в стране и улучшить услуги для поощрения использования общественного транспорта.

Напомним, в Швейцарии вышел на маршрут самый длинный в мире пассажирский поезд.